أخبار عاجلة

قطع طريق التل في طرابلس عند نقطة "الروكسي" بالاتجاهين

Lebanon 24
12-03-2021 | 17:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قطع السير على طريق عام حلبا طرابلس عند مستديرة العبدة بالاتجاهين
lebanon 24
12/03/2021 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق البحصاص عند نقطة الهيكلية بالاتجاهين من قبل محتجين
lebanon 24
12/03/2021 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المحتجون قطعوا الطرقات التي تربط منطقة التل واشارة الروكسي باتجاه ساحة النور بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة
lebanon 24
12/03/2021 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من الشبان اقدموا على رمي الحجارة باتجاه سرايا طرابلس بعد ان قطعوا الطريق بالاتجاهين
lebanon 24
12/03/2021 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:22 | 2021-03-12
18:11 | 2021-03-12
18:08 | 2021-03-12
17:59 | 2021-03-12
17:58 | 2021-03-12
17:58 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website