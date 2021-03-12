وزير الصحة: الدول الكبرى توصي بالاستمرار باستعمال لقاح أسترازينيكا، ومنظّمة الصحة توصي به، وهو لا يمنع الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى ليست مرتبطة بكوفيد

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