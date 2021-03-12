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وزير الصحة: الدول الكبرى توصي بالاستمرار باستعمال لقاح أسترازينيكا، ومنظّمة الصحة توصي به، وهو لا يمنع الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى ليست مرتبطة بكوفيد

Lebanon 24
12-03-2021 | 17:58
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