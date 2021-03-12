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برنامج الغذاء العالمي: الوضع في اليمن كارثي و 16 مليون شخص يواجهون أزمة حادة

Lebanon 24
12-03-2021 | 18:08
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