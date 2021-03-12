أخبار عاجلة

بايدن: 1400 دولار ستقدم مساعدة لكل أميركي

Lebanon 24
12-03-2021 | 21:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع خطة الإنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين على مواجهة تداعيات كورونا
lebanon 24
13/03/2021 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تقدم 191 مليون دولار إلى اليمن مساعدة إنسانية
lebanon 24
13/03/2021 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سنراجع برنامج المساعدات المالية الأميركية لنتأكد من أن كل دولار يتم صرفه حيث يجب
lebanon 24
13/03/2021 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سأوقع على قرار تنفيذي يدفع الحكومة لمساعدة الأميركيين مالياً
lebanon 24
13/03/2021 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:57 | 2021-03-13
00:37 | 2021-03-13
22:54 | 2021-03-12
22:48 | 2021-03-12
22:37 | 2021-03-12
22:34 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website