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مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الصحافي فارس الجميل عبر "الجديد": الرئيس ميقاتي يطلب تحرك القضاء في ملف البواخر وليس هو من وقع العقد مع الأتراك

Lebanon 24
12-03-2021 | 22:48
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