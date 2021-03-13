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مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة o+ في مستشفى الزهراء

Lebanon 24
13-03-2021 | 12:37
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مستشفى السان تيريز في الحدت بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة AB+ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03951368
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13/03/2021 15:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء انساني عاجل: المريضة كريستيان شيشا في مستشفى belle vue بحاجة ماسة لدم من فئة AB+ للاتصال\ 593050- 03
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13/03/2021 15:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: مريض في مستشفى الرسول الاعظم بحاجة ماسة الى وحدتي دم من فئة A- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 71/357554
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13/03/2021 15:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للتبرع: 03/501543
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13/03/2021 15:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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