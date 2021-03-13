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أخبار عاجلة
عدد من السائقين أقفلوا ساحة النجمة في مدينة صيدا بسياراتهم احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار الجنوني اليوم في السوق السوداء
Lebanon 24
13-03-2021
|
13:56
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