إنطلاق موكب أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت متجهاً الى الفياضية لتقديم رسالة للمنسق العام للأمم المتحدة للمطالبة بتحقيق دولي في قضية إنفجار مرفأ بيروت

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