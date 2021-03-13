بيان للمحتجين في ساحة الشهداء: لا تستطيع السلطة الحاكمة وميليشياتها التي تتناتش على حصصها في إدارات الدولة الاستمرار في حكمها الفئوي والتسلّط على الشعب ومنع لقمة العيش عنه وعن الجيش اللبناني

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