أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت: لم نعد نريد الوعود الكاذبة وانتظرنا لنسمع الحقيقة لكن ضمائركم نائمة ونحن الجحيم الذي سيلاحقكم ونطالب بصور الأقمار الاصطناعية

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