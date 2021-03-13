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أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت: لم نعد نريد الوعود الكاذبة وانتظرنا لنسمع الحقيقة لكن ضمائركم نائمة ونحن الجحيم الذي سيلاحقكم ونطالب بصور الأقمار الاصطناعية

Lebanon 24
13-03-2021 | 16:02
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