عمليات دهم في هذه الأثناء في الليلكي ويقيم الجيش حواجز على مداخل المنطقة حيث تقوم العناصر الأمنية بتفتيش السيارات والدراجات النارية والمارة بحثًا عن مطلوبين

Lebanon 24