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عمليات دهم في هذه الأثناء في الليلكي ويقيم الجيش حواجز على مداخل المنطقة حيث تقوم العناصر الأمنية بتفتيش السيارات والدراجات النارية والمارة بحثًا عن مطلوبين

Lebanon 24
13-03-2021 | 17:11
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