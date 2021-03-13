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الرئيس المصري يهنئ رئيس الحكومة الليبية الجديدة بحصولها على ثقة مجلس النواب ويعتبرها خطوة تاريخية هامة

Lebanon 24
13-03-2021 | 18:54
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