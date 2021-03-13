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يشهد أوتوستراد طرابلس محلّة البداوي زحمة سير خانقة وسط سعي عدد من المحتجين على اعادة اقفال الطريق على وقع انتشار كثيف للجيش

Lebanon 24
13-03-2021 | 20:01
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