15
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
اعادة فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين (التحكم المروري)
Lebanon 24
13-03-2021
|
20:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين
Lebanon 24
التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين
13/03/2021 23:36:27
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين
Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين
13/03/2021 23:36:27
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين
Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين
13/03/2021 23:36:27
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين عند مفرق برجا
Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين عند مفرق برجا
13/03/2021 23:36:27
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
أفقدها عذريتها ثم باعها... بمليون ليرة
Lebanon 24
أفقدها عذريتها ثم باعها... بمليون ليرة
09:30 | 2021-03-13
13/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 دول أوروبية علّقت استعماله و92 ألف جرعة منه إلى لبنان.. معلومات هامة عن "أسترازينيكا"
Lebanon 24
7 دول أوروبية علّقت استعماله و92 ألف جرعة منه إلى لبنان.. معلومات هامة عن "أسترازينيكا"
06:19 | 2021-03-13
13/03/2021 06:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل؟
23:53 | 2021-03-12
12/03/2021 11:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
16:00 | 2021-03-13
13/03/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
11:22 | 2021-03-13
13/03/2021 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
22:55 | 2021-03-13
قطع اوتوستراد جدرا بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة
22:46 | 2021-03-13
جميع الطرقات سالكة ضمن سرية زغرتا (التحكم المروري)
22:41 | 2021-03-13
قطع اوتوتستراد الجنوب محلة العدوسية بالإتجاهين
22:40 | 2021-03-13
إعادة فتح طريق الرمل عند دوار ابو ديب في صور
22:40 | 2021-03-13
فتح المسلك الغربي لاوتوستراد الزوق بعد إقفاله لبعض الوقت
22:30 | 2021-03-13
إيطاليا تخطط لتطعيم 80% من مواطنيها بنهاية أيلول المقبل
فيديو
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
13:15 | 2021-03-13
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
11:30 | 2021-03-13
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)
Lebanon 24
اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)
10:30 | 2021-03-13
13/03/2021 23:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact