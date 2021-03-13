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مدعي عام عمان يوقف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأوكسيجين

Lebanon 24
13-03-2021 | 21:08
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