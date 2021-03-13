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نتنياهو: علاقتي بـ"بايدن" جيدة للغاية على المستوى الشخصي لكنني سأخدم مصالح إسرائيل وليس مصالح الآخرين

Lebanon 24
13-03-2021 | 22:09
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