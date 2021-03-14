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الراعي: الجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان فلا يجوز تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه

Lebanon 24
14-03-2021 | 10:47
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الراعي: أنتم مستقبل لبنان ولبنان مستقبلكم ولبنان للجميع أو لا يكون ولا تسكتوا عن تعدد الولاءات والفساد وسرق أموالكم والخيارات الخاطئة والانحياز وفوضى تحقيق انفجار المرفأ وتسييس القاضاء والسلاح غير الشرعي
lebanon 24
14/03/2021 11:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نريد من المؤتمر الدولي أن يوفّر الدعم للجيش اللبناني ليكون الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان واستعادة القدرات الموجودة لدى الشعب من خلال نظام دفاعي يمسك بقرار الحرب والسلم
lebanon 24
14/03/2021 11:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نريد من المؤتمر الدولي تنفيذ القرارات الدولية بما يسمح للدولة اللبنانية ان تبسط سلطتها الشرعية على كامل الاراضي اللبنانية من دون شراكة او منافسة
lebanon 24
14/03/2021 11:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
د. ماري انج نهرا من بكركي: لتتفضل الدولة القوية لتحصر السلاح المتفلت بمؤسساتها الامنية الشرعية، وتتحمل وحدها مسؤولية حفظ السلام والامن على كامل ترابها
lebanon 24
14/03/2021 11:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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