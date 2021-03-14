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الراعي: لسنا نفهم كيف أن السلطة تحوّل الدولة عدوة لشعبها

Lebanon 24
14-03-2021 | 10:48
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الراعي: ما طلبنا المؤتمر الدولي الا لما بلغت كل الحلول الاخرى الحائط المسدود، ولاننا تأكدنا ان كل ما طرح رفض حتى تبقى الفوضى وتسقط الدولة ويتم الاستيلاء على مقاليد السلطة، نحن نواجه حالة انقلابية بكل معنى الكلمة
lebanon 24
14/03/2021 14:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الاحد: من المعيب حقا لكي لا نقول جريمة أن يبقى الاختلاف على اسم من هنا واسم من هناك وحقيبة من هنا وحقيبة من هناك فيما تكاد الدولة تسقط نهائيا ولسنا ندري لصالح من هذا الانتحار
lebanon 24
14/03/2021 14:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: أهل السلطة أخذوا اللبنانيّين رهائنَ!
lebanon 24
14/03/2021 14:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا يحق للبعض ان يجعل الجيش جيش السلطة وان يحوّله جيش التدابير القمعية
lebanon 24
14/03/2021 14:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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