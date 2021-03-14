باسيل: يؤكّد التيار على تصميمه اعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق إستراتيجية دفاعية يتّفق عليها مع كل اللبنانيين

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