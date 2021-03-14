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باسيل: ان مسألة محاربة الفساد هي مسألة محورية في سياسة التيار، على الرغم من كلفتها الباهظة عليه لناحية استعدائه من كامل المنظومة السياسية والمالية المتحكّمة بالبلاد

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:30
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باسيل: تقوم مسألة محاربة الفساد في هذه المرحلة بالذات على هدف مركزي هو استعادة اموال اللبنانيين ولو جزئياً و تدريجياً عبر توزيع عادل للخسائر وهي ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
lebanon 24
14/03/2021 17:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح. نحن نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية. فكيف نأتمن للشخص ذاته، وبنفس سياسة التسعينات... انّه وحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟
lebanon 24
14/03/2021 17:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أميركا المتصارعة مع إيران حقّقت لإسرائيل بزمن ترامب ما لم تحصل عليه على مدى سبعين عاما بينما أميركا المهادنة مع إيران، جلبت في عهد أوباما بعض الإستقرار، ونأمل في عهد بايدن، ان ترجع لسياسة التحاور وليس العزل والعقوبات لأن فيها مصلحة للبنان والم
lebanon 24
14/03/2021 17:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الحلّ المستدام لمكافحة الفساد هو عبر قضاءٍ مستقّلٍ وفعّال واعتماد الحكومة الالكترونيّة لوقف الرشوة وتسهيل وتسريع المعاملات الادارية
lebanon 24
14/03/2021 17:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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