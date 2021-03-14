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باسيل: لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال الى الخارج وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:33
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