باسيل: لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال الى الخارج وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي

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