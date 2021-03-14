باسيل: تقوم مسألة محاربة الفساد في هذه المرحلة بالذات على هدف مركزي هو استعادة اموال اللبنانيين ولو جزئياً و تدريجياً عبر توزيع عادل للخسائر وهي ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

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