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باسيل: نحن 14 اذار الحقيقية ونحن الوحدون الذين نحتفل بها اليوم

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:42
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باسيل في اليوم العالمي للدفاع المدني: "وعد بالدفاع عن حقوقكن"
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14/03/2021 17:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحنا كلّنا ثقة، ورسالة البابا الأخيرة للبنان تدلّ على وجود بعض الوعي الدولي لأهمية دورنا ورسالتنا بالمنطقة. نحن نحمل هذه الرسالة ونحن حرّاس التوازن والشراكة بالبلد. ولو كنا لوحدنا ندفع الثمن، انما هذا الثمن مقابله خلاص لبنان وحماية وجوده
lebanon 24
14/03/2021 17:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب "ولا منخبّي"، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا
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14/03/2021 17:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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