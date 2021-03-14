أخبار عاجلة

قطع الطريق عند مستديرة العبدة في عكار احتجاجاً على ارتفاع سعر الصرف وتردي الوضعين المعيشي والاقتصادي

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قطع عدد من المحتجّين أوتوستراد صيدا - صور عند جسر الزهراني بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني
lebanon 24
15/03/2021 00:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجاً على عمليات التهريب المتكررة...قطع الطريق في مشمش عكار
lebanon 24
15/03/2021 00:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق جبل المنصورة- شماس في عكار بسبب ارتفاع الدولار والوضع المعيشي
lebanon 24
15/03/2021 00:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون على الأوضاع المعيشية والاقتصادية قطعوا الطريق الدولية في بلدة بعلشميه بالاطارات المشتعلة
lebanon 24
15/03/2021 00:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:18 | 2021-03-15
00:15 | 2021-03-15
23:31 | 2021-03-14
22:26 | 2021-03-14
22:19 | 2021-03-14
22:12 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website