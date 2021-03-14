قطع عدد من المحتجّين أوتوستراد صيدا - صور عند جسر الزهراني بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني

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