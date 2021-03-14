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الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجّين مناهضين للحكومة (أ.ف.ب)

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:22
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