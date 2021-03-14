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باسيل: يصوروننا اننا ضد السنة فقط بسبب التفاهم مع "حزب الله" لكننا نسعى دائما للتفاهم مع المستقبل

Lebanon 24
14-03-2021 | 21:13
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تشكيك في إعلان باسيل إعادة النظر في التفاهم مع "حزب الله"
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15/03/2021 00:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوير "التفاهم" من الحديث الإعلامي إلى التطبيق الجدّي.. اتصال مطوّل بين نصرالله وباسيل
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