أخبار عاجلة

أردوغان: الوضع الإنساني في سوريا سيكون المقياس النهائي لصدق مواقفنا سيما أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية باتت متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المدير الإقليمي للصليب الأحمر الدولي لـ"سكاي نيوز": حتى في أشد أيام النزاع لم يكن الوضع الإنساني في سوريا بهذه الصعوبة
lebanon 24
15/03/2021 13:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن قلق بشدة ومهتم بالوضع الإنساني في إثيوبيا
lebanon 24
15/03/2021 13:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نطالب ⁧‫إيران‬⁩ بالتمسك بالتزاماتها بحقوق الإنسان والحريات بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي
lebanon 24
15/03/2021 13:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دمشق تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
15/03/2021 13:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2021-03-15
12:01 | 2021-03-15
11:58 | 2021-03-15
11:46 | 2021-03-15
11:10 | 2021-03-15
10:46 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website