أردوغان: الوضع الإنساني في سوريا سيكون المقياس النهائي لصدق مواقفنا سيما أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية باتت متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة

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