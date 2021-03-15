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لجنة حقوق الانسان النيابية اوصت بتلقيح السجناء ضد وباء كورونا باسرع ما يمكن نظرا للاكتظاظ الشديد في السجون كما اوصت باعطاء الاولوية في عملية التلقيح لذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
15-03-2021 | 12:36
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