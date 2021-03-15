لجنة حقوق الانسان النيابية اوصت بتلقيح السجناء ضد وباء كورونا باسرع ما يمكن نظرا للاكتظاظ الشديد في السجون كما اوصت باعطاء الاولوية في عملية التلقيح لذوي الاحتياجات الخاصة

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