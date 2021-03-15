رئيس الوزراء العراقي: الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب ولضرورة التخلّي عن ظاهرة عسكرة المجتمع والظواهر المسلحة في العراق

Lebanon 24