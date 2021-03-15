15
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه لا يجب استبعاد التطعيم بجرعة ثالثة لمكافحة الفيروس المتحور
Lebanon 24
15-03-2021
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية
Lebanon 24
بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية
17/03/2021 21:20:47
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان لـLBCI: لا يوجد أي دراسة تؤكد أنّ دواء الايفرمكتين هو فعال لمعالجة عوارض كورونا
Lebanon 24
ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان لـLBCI: لا يوجد أي دراسة تؤكد أنّ دواء الايفرمكتين هو فعال لمعالجة عوارض كورونا
17/03/2021 21:20:47
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا وصلت إلى 60 دولة على الأقل
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا وصلت إلى 60 دولة على الأقل
17/03/2021 21:20:47
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانيا
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانيا
17/03/2021 21:20:47
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
Lebanon 24
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
08:30 | 2021-03-17
17/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-16
16/03/2021 11:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حكومية بتوزير هذه الشخصية؟
Lebanon 24
مفاجأة حكومية بتوزير هذه الشخصية؟
06:21 | 2021-03-17
17/03/2021 06:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عون للحريري: أمامك هذا الحلّ فقط
Lebanon 24
عون للحريري: أمامك هذا الحلّ فقط
10:30 | 2021-03-17
17/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام مستودع سوبرماركت يحتوي على مواد غذائية "مدعومة" (فيديو)
Lebanon 24
اقتحام مستودع سوبرماركت يحتوي على مواد غذائية "مدعومة" (فيديو)
22:45 | 2021-03-16
16/03/2021 10:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:52 | 2021-03-17
قطع طريق البداوي عند نقطة الأكومي في هذه الأثناء من قبل محتجين
20:37 | 2021-03-17
التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن سرية صور سالكة حالياً
20:28 | 2021-03-17
الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: جديتا العالي - تعلبايا - ساحة شتورا
20:27 | 2021-03-17
التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام كفرحيم بيت الدين
20:25 | 2021-03-17
قطع طريق علما الشعب الناقورة
20:24 | 2021-03-17
جميع الطرقات ضمن سرية طرابلس سالكة حالياً
فيديو
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 21:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact