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سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: حان الوقت لتحقيق الوحدة والتقدم في حل سياسي حقيقي لمنح الشعب السوري المستقبل الآمن والمستقر والأمل الذي يستحق

Lebanon 24
15-03-2021 | 16:15
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