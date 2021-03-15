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نقابة الصيادلة تحذر من أن كميات الأدوية المسلمة للصيدليات لم تعد تكفي حاجات المرضى على مختلف الأراضي اللبنانية، وبات مخزون الشركات المستوردة يعاني نقصاً حاداً بالكميات

Lebanon 24
15-03-2021 | 16:45
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