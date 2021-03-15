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الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: واشنطن ستواصل دعم الجهود البناءة لحل الخلافات بشأن سد النهضة

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:07
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