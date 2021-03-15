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قطع طريق باب الرمل بجانب محطة قاطوع من قبل أهالي المنطقة وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الجنوني

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:50
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