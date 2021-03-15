أخبار عاجلة

وزير داخلية الأردن: لدينا كل ساعة 390 إصابة كورونا و 4 وفيات

Lebanon 24
15-03-2021 | 19:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصحة السعودية تعلن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و247 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، و6567 إجمالي الوفيات
lebanon 24
16/03/2021 04:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة السعودية تعلن تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا و308 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية و6480 إجمالي الوفيات
lebanon 24
16/03/2021 04:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن: ارتفاع حاد بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4550 إصابة جديدة
lebanon 24
16/03/2021 04:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعلن تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 349 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية و6461 إجمالي الوفيات
lebanon 24
16/03/2021 04:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2021-03-16
01:58 | 2021-03-16
01:56 | 2021-03-16
01:41 | 2021-03-16
01:04 | 2021-03-16
01:04 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website