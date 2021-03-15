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مكتب الإعلام في الرئاسة: ما بثته "الجديد" في نشرتها عن صيغة عرضت على الرئيس عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اذ لم تعرض على الرئيس اي صيغة حكومية جديدة

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:19
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