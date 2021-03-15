الجنرال ماكنزي عن مخاوف بشأن الانشقاقات في الجيش بسبب السياق الاجتماعي للـLBCI: لم أر أي دليل مطلقاً على ذلك وتحدثت مع العديد من جنود القوات المسلحة اللبنانية والنساء من كل الدرجات

Lebanon 24