مستشار الحريري حسين الوجه عبر "تويتر": جبران باسيل صاحب الصلابة والمرونة والانتاج قرر يرد على قناة الجديد ولكن غزارة الانتاج لدى جبران باسيل طالت الرئيس المكلف والصلابة لم تحمل اي جديد

Lebanon 24