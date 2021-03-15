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مستشار الحريري حسين الوجه عبر "تويتر": جبران باسيل صاحب الصلابة والمرونة والانتاج قرر يرد على قناة الجديد ولكن غزارة الانتاج لدى جبران باسيل طالت الرئيس المكلف والصلابة لم تحمل اي جديد

Lebanon 24
15-03-2021 | 23:48
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