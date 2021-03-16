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الرئيس عون ترأس اجتماعاً خصص للبحث في أوضاع مرفأ بيروت وخطط تنظيفه وتطويره بحضور وزيري الدفاع والاشغال العامة والنقل

Lebanon 24
16-03-2021 | 10:29
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