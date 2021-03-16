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إنتهاء جلسة اللجان المشتركة وتم التصويت على إعطاء سلفة ٢٠٠ مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان من مصرف لبنان في ظلّ اعتراض "القوات" و"الاشتراكي"

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:22
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