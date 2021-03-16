جعجع: ضمن سياق تصريف الأعمال على دياب وحكومته تحمل المسؤوليات في ظلّ مجموعة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون. المخاض الذي نمرّ به عسير جداً لكن لا بد أن يؤدي إلى ولادة جديدة

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