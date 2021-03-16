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جعجع: بعد 5 أشهر على تكليف الحريري لا نزال نعاني في ظلّ عدم تشكيل الحكومة، وعلى المنظومة الحاكمة أن تتحمل مسؤولياتها وعلى الأكثرية الحاكمة إيجاد الحلول

Lebanon 24
16-03-2021 | 13:11
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