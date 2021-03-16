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جعجع: ما يحصل مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة وإلى نهاية عهد وبداية عهد وكل مخاض يكون عسيراً ولا بد من ولادة وضع جديد

Lebanon 24
16-03-2021 | 13:13
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