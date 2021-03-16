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جعجع: لا أحمّل وزارة الصحة مسؤولية البطء بالتطعيم لكن المنحى الذي نسلكه لا يبشّر بالخير إذ أن سرعة المرض أكبر بكثير من سرعة التطعيم
Lebanon 24
16-03-2021
|
13:15
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