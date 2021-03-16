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جعجع: قبل إعطاء أي سلفة نحن بحاجة لتغيير في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24
16-03-2021
|
13:22
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