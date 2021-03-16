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أقفل بعض الشبان مدخل شارع الحمراء بحاويات النفايات وأضرموا النار فيها احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
16-03-2021 | 13:47
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