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مروان شربل لـ"الجديد": هناك رغبة عند البعض للاحتفاظ بالثلث المعطل

Lebanon 24
16-03-2021 | 15:47
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16/03/2021 18:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مروان شربل لـ"الجديد": أبلغني الرئيس بري أن الرئيس الحريري قبِل مبادرته بإنتظار زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى بعبدا لطرح المبادرة على الرئيس عون
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16/03/2021 18:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في الرئاسة: ما بثته "الجديد" في نشرتها عن صيغة عرضت على الرئيس عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اذ لم تعرض على الرئيس اي صيغة حكومية جديدة
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16/03/2021 18:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يجري تداول طرح في الإليزيه يقضي بأن يسمي الفرنسيون وزيري العدل والداخلية لتخطي المشكلة بين عون والحريري الا أن العقبة الأساس تبقى على حالها وهي تمسك رئيس الجمهورية وفريقه متمثلا برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالثلث المعطل (الجديد)
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16/03/2021 18:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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