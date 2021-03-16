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شخصان ملثمان أقدما على متن دراجة نارية على إطلاق النار على سيارة رباعية الدفع من نوع x5 على دوار أبو علي في طرابلس وفرا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
16-03-2021 | 20:41
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