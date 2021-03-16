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النائب محمد رعد لـ"روسيا اليوم": روسيا تبدي اهتماماً جدياً بالاسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمة امام الرئيس المكلف وحث الاطراف اللبنانيين على ضرورة إكمال هذه المهمة لان مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة

Lebanon 24
16-03-2021 | 22:27
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