النائب محمد رعد لـ"روسيا اليوم": روسيا تبدي اهتماماً جدياً بالاسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمة امام الرئيس المكلف وحث الاطراف اللبنانيين على ضرورة إكمال هذه المهمة لان مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة

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